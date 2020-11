EU-Parlament verurteilt Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen

Brüssel, Warschau – Das Europaparlament hat sich klar gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen ausgesprochen. Man verurteile die Gerichtsentscheidung entschieden, hieß es in einem Beschluss vom Donnerstag. Sie gefährde Frauen, da ein Verbot Abtreibungen nicht verbiete, sondern lediglich in den Untergrund verdränge. Dies führe zu mehr unrechtmäßigen, heimlichen und lebensgefährdenden Schwangerschaftsabbrüchen.