Pitztalstraße nach Felssturz vorübergehend gesperrt

St. Leonhard im Pitztal – Nach einem Felssturz auf die Pitztalstraße (L16), der sich bereits vor zwei Wochen ereignet hatte, muss die Straße nun in den kommenden vier Tagen jeweils in der Nacht im Bereich der Zufahrt zum Weiler Weißwald (St. Leonhard) gesperrt werden. Dies teilte das Land Tirol am Donnerstagabend mit. Zudem musste ein Wohnhaus evakuiert werden. Bei einem Lokalaugenschein entdeckten die Experten einen rund 600 Quadratmeter großen, stark aufgelockerten Block.