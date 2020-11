Plastiksackerl-Verbot in deutschen Supermärkten ab 2022

Berlin – In deutschen Supermärkten dürfen ab dem Jahr 2022 keine Einkaufssackerl aus Plastik mehr angeboten werden. Ein entsprechendes Verbot hat der Deutsche Bundestag am Donnerstagabend verabschiedet. Nach einer Übergangsfrist, die auf Drängen des Handels kurzfristig von sechs auf zwölf Monate verlängert wurde, sind leichte Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke zwischen 15 und 50 Mikrometern verboten - das sind die Standard-Sackerl, die man üblicherweise an der Kassa bekommt.