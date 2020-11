Die B-Adler heben in Ruka ab: „Erwartungen niedrig, aber Einsatz hoch“

So sehr es ihm um die A-Mannschaft um Cheftrainer Andreas Widhölzl leidtut, die zuletzt in Wisla (POL/Sieg im Teamspringen) aufzeigte, so sehr freut er sich mit seinen Schützlingen auf die Bewährungsprobe Weltcup statt Continentalcup (2. Leistungsstufe): „Wir haben 18-Jährige, 20-Jährige und den ewig jungen Manuel Fettner.“ Der Angesprochene, der mittlerweile 35-jährige Innsbrucker, seit 2001 im Weltcup aktiv und 2013 Mannschafts-Weltmeister, will es heuer noch einmal wissen. Und Routine, wie sie Hardrock-Fan Fettner hat, kann speziell auf dem gefürchteten Bakken in Finnlands Norden kein Nachteil sein. „Es kam zwar unerwartet, aber mich freut es.“ Schon in den Sommerbewerben habe er im Vergleich mit dem Nationalteam gut abgeschnitten, die Hoffnung auf erfolgreiche Zeiten lebt: „Ich will mich in Ruka auf keine Platzierung festlegen. Aber wenn meine Sprünge in Ordnung sind, ist vieles möglich.“