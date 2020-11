ÖFB-Team wird bei der Auslosung für die WM-Quali aus Topf zwei gezogen

📊 Modus: Zehn Gruppen (fünf Sechser- und fünf Fünfergruppen), die jeweiligen Sieger sind direkt für die WM qualifiziert. Die zehn Gruppenzweiten bestreiten mit den beiden besten in der WM-Quali nicht Erster oder Zweiter gewordenen Gruppensiegern der Nations League Play-offs um drei weitere WM-Tickets (drei K.o.-Turniere, Entscheidung in jeweils einem Spiel, Halbfinali am 24./25. März 2022, Finali am 28./29. März 2022).