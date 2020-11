Bayern kritisiert Verschärfung bei Lkw-Nachtfahrverbot in Tirol, Platter kontert

Innsbruck – Die bayrische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat die jüngste Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbots in Tirol, wonach ab 1. Jänner auch Lkw der neuesten Schadstoffklasse Euro VI in der Nacht nicht mehr im Transitverkehr durch Tirol fahren dürfen, scharf kritisiert. Tirol habe den Schritt gegenüber dem bayrischen Ministerium nicht gesondert angekündigt. Man sei von der Maßnahme überrascht worden. „So etwas tut man unter Nachbarn nicht", stellte Schreyer am Freitag in einer Aussendung fest.