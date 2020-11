Anschober: „Auf Intensivstationen noch kein Trend nach unten"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (re.), Klaus Markstaller (li.) und Günter Weiss (Mitte) gaben am Freitag Auskunft über die aktuelle Pandemie-Lage und die Situation in den Intensivstationen.

Wien – Am Freitag sind in Österreich 4954 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Es gebe „die ersten kleinen Schritte nach unten in den vergangenen Tagen", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz. Bei der Auslastung der Intensivbetten sah er dagegen „noch keine Entwicklung nach unten", Anschober ortete aber eine Stabilisierung. „Es muss in den nächsten Tagen viel stärker nach unten gehen", sagte er daher auch zu den Neuinfektionen.

„Die Zahlen sind nach wie vor dramatisch hoch, das halten wir auch nicht lange aus", betonte der Gesundheitsminister. Es sei nun der elfte Tag des harten Lockdowns und jeder sollte sich noch einmal fragen: „Was brauchen wir an Kontakten, was ist vermeidbar?" Auf den Intensivstationen sollten nicht nur Triagen vermieden, sondern auch Entlastung geschaffen werden.

„Das System ist bis an die Grenzen belastet", sagte der per Video zugeschaltete Direktor des Departments Innere Medizin an der MedUni Innsbruck, Günter Weiss. Die Zahl sei auf Normal- und Intensivstationen „nach wie vor sehr hoch" und es werde „dringend Entlastung gebraucht" vor der Influenza-Welle. Es sei nicht möglich gewesen, den Normalbetrieb in den Spitälern aufrecht zu erhalten, berichtete Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum Linz. Planbare Operationen – sogenannte elektive Eingriffe – mussten verschoben werden, das betraf etwa Leistenbrüche, Grauen Star und Hüft-OPs. „Dies muss alles nachgeholt werden", sagte Lamprecht.