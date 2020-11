Kurz: Logistik-Infrastruktur für Impfung „gut vorbereitet"

Bundeskanzler Sebastian Kurz während eines Besuchs der „Kwizda Pharmadistribution" am Freitag in Leopoldsdorf.

Leopoldsdorf – Für „gut vorbereitet" hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitagnachmittag die für die Verteilung eines Impfstoffes gegen Covid-19 notwendige logistische Infrastruktur befunden. Bei einem Besuch von Kwizda Pharmadistribution in Leopoldsdorf (Bezirk Bruck a. d. Leitha) hielt er fest, dass entsprechende Prozesse „bis hin zu den Ärzten, die die Impfungen vornehmen" professionell geplant seien. Auch Kühlketten könnten eingehalten werden.

Beim rund halbstündigen Rundgang in der niederösterreichischen Firmenniederlassung habe er ein „eingespieltes Team" erblickt, so der Bundeskanzler. Kwizda stehe in diesem Zusammenhang „stellvertretend für alle Unternehmen, die sich professionell mit den österreichischen Behörden (auf die Impfstoff-Auslieferung, Anm.) vorbereiten".