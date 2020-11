Gut zu wissen: So entgeht man beim Online-Shopping Betrügern

Innsbruck – Weihnachten naht, die „Black Week“ ist in vollem Gange und die Geschäfte haben wegen des zweiten Lockdowns geschlossen: Der ohnehin seit jahren boomende Online-Handel hat in der Corona-Krise erneut zugenommen. Das wissen auch Kriminelle, die als vermeintliche Händler am Online-Geschäft mitnaschen wollen.