32-Jähriger bei Wanderung am Spieljoch in den Tod gestürzt

Eben am Achensee – Bei einem Absturz im Rofangebirge ist ein 32-jähriger Wanderer ums Leben gekommen. Der junge Deutsche war am Dienstag zu einer mehrtägigen Tour aufgebrochen. Er hatte angekündigt, sich am Donnerstag in Brixlegg im Gasthaus von Freunden etwas zum Essen holen zu wollen. Als der 32-Jährige dort jedoch nicht auftauchte und auch nicht erreichbar war, alarmierten seine Freunde die Polizei. Auch in sozialen Netzwerken wurde ein Aufruf gestartet.