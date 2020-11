Entscheidung über Herren-Speedrennen in Val d'Isere fällt am Montag

Noch hoffen die Veranstalter in Val d'Isere, dass die Rennen ausgetragen werden können.

Wien/Lech - Nach Sölden, Levi und Lech/Zürs pausiert der Alpinski-Weltcup dieses Wochenende. Während die ersten Dezemberrennen (5./6.12.) in St. Moritz (Damen) und Santa Caterina (Herren/Ersatz für Val d'Isere) gesichert sind, fällt am Montag eine Entscheidung über die für 12./13. Dezember geplanten Herren-Speedrennen in Val d'Isere. Hauptproblem ist dort nach wie vor der aktuelle Schneemangel.