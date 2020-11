"Tirol testet": Verständigung und Testformulare kommen per Post

Innsbruck – Möglichst schnell und reibungslos sollen die Massentests am kommenden Wochenende, genau von 4. bis 6. Dezember, in Tirol ablaufen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, am Samstag gab das Land Tirol weitere Details zum Ablauf bekannt.

Im Laufe der nächsten Tage erhalten alle Personen, die in Tirol wohnen und im Zentralen Melderegister (ZMR) gemeldet sind, per Post eine Verständigung zur landesweiten Corona-Testreihe. Enthalten ist auch ein Testformular mit Strichcode und eine Datenschutzerklärung. Beides soll dann gleich genau gelesen und ausgefüllt werden lautet der Aufruf des Landes. Die Unterlagen müssen dann zu den jeweiligen Testlokalen mitgenommen werden.

"Das postalisch übermittelte Testformular enthält einen Strichcode. Damit können die Teilnehmenden noch schneller vor Ort registriert werden. So tragen alle Teilnehmenden dazu bei, Wartezeiten und Menschenansammlungen in und vor den Testlokalen zu vermeiden“, erklärt Elmar Rizzoli, Projektleiter von "Tirol testet".

Details zu den Öffnungszeiten der Testlokale werden von den Gemeinden bis Anfang kommender Woche festgelegt. Vor Ort wird auch ein "Test-SMS" an die auf dem Formular angegebene Mobilfunknummer versendet, um anschließende potenzielle Zustellungsfehler bestmöglich zu vermeiden, teilte das Land in einer Aussendung mit.

Bei einem positiven Ergebnis muss dieses mit einem PCR-Test überprüft werden. Dazu wird automatisch eine Benachrichtigung übermittelt, die zur Einfahrt in eine Screeningstraße berechtigt. Die Screeningstraßen in Tirol haben am Wochenende von 4. bis 6. Dezember 2020 bis 21 Uhr geöffnet. Die Screeningstraße in Lienz ist von 11 bis 12 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr geöffnet.