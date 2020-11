Tipps für den Lockdown: Innsbruck spielerisch neu entdecken

Es sollten aber nicht einfach nur Daten und Fakten abgefragt werden. Viel eher ging es darum, den kleinen Kuriositäten, besonderen Begebenheiten und außergewöhnlichen Anekdoten auf die Spur zu kommen: "Wir wollten Zahlen-Drescherei vermeiden. Viel interessanter ist etwa, dass Hofkapellmeister Pietro Antonio Cesti bei seiner Ankunft in Innsbruck 1652 von Erzherzog Ferdinand Karl ein großes Geschenk bekommen hat – ein Haus in der Altstadt."

Die Spielregeln an sich sind gar nicht schwer: Zwei bis sechs Personen (ab 12 Jahren) können mitmachen. Los geht die Reise am Goldenen Dachl, dann wird gewürfelt und gezogen – vorbei an Theater und Hofburg, durch Saggen und Wilten, über den Flughafen und den Alpenzoo hinauf zum Hafelekar. Je nach Feld-Farbe heißt es auf dem Weg ins Ziel: Fragen richtig beantworten und zur Belohnung zwei Felder weiterziehen. Gewonnen hat, wer am Ende als Erste oder Erster am Hafelekar steht.