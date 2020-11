Bayern verteidigten Tabellen-Führung, Kölner Watschen für den BVB

Stuttgart - Bayern München hat mit etwas Mühe die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga behauptet. David Alaba und Co. setzten sich am Samstag nach 0:1-Rückstand bei Stuttgart noch 3:1 beim VfB durch und schüttelten so mit 20 Punkten vorerst Borussia Dortmund (18) ab. Der BVB kassierte gegen den zuvor 18 Ligaspiele sieglosen 1. FC Köln daheim eine 1:2-Watschen. Damit konnte RB Leipzig (20) durch einen 2:1-Sieg gegen Bielefeld auf Rang zwei vorbeiziehen.