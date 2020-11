Nächtlicher Vandalenakt in Lienz: Polizei fahndet nach Jugendlichen

Lienz – Nach einem nächtlichen Vandalenakt sucht die Lienzer Polizei nach den Tätern. Binnen einer knappen halben Stunde — zwischen 1.40 und 2.15 Uhr – haben die Unbekannten in der Nacht auf Sonntag mehrere Fahrzeuge, Müllcontainer und Verkehrsschilder beschädigt. Die Tatorte zogen sich von der Mühlgasse über den Bahnhofsplatz in Richtung Tristacherstraße, weiter über die Reimmichlstraße und Anna-Waldeck-Straße bis zur Seewandstraße am Ortsende.

Nachdem in der Mühlgasse bei zwei Fahrzeugen die Außenspiegel umgeklappt wurden, zogen die Täter weiter in die Tristacherstraße, wo sie den Scheibenwischerarm eines geparkten Omnibusses beschädigten und eine Mülltonne umstießen. In der Reimmichlstraße sowie in der Anna-Waldeck-Straße beschädigten sei ebenfalls zwei Außenspiegel von dort abgestellten Fahrzeugen. In der Seewandstraße wurde ein Verkehrszeichen umgestoßen und dadurch beschädigt.