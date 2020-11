Mysteriöse Metallsäule in Utah offenbar wieder verschwunden

Salt Lake City – Eine mysteriöse Metallsäule, die nach ihrem Fund in einer Wüste im US-Bundesstaat Utah für vielfältige Spekulationen gesorgt hatte, ist offenbar wieder verschwunden. Das Landverwaltungsamt erklärte am Samstag, laut einem "glaubwürdigen Bericht" sei der Monolith am Freitagabend von Unbekannten entfernt worden.