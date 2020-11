ÖRV-Rodler verpassten um Wimpernschlag Heimsieg in der Teamstaffel

Igls – Österreichs Kunstbahnrodler landeten beim Weltcup-Auftakt in Igls am Sonntag im Staffelbewerb hauchdünn hinter Deutschland auf Rang zwei. Madeleine Egle, Jonas Müller und die am Samstag siegreichen Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller klassierten sich 0,030 Sekunden hinter Schwarz-Rot-Gold und hatten ihrerseits 0,121 Sekunden Vorsprung auf die drittplatzierten Russen.