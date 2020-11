Fünfmal "Tatort" in Tirol: Neue Fälle für Elsner und Fellner

Moritz Eisner, ein Mord und ein Motiv – diese Kombination baut schon seit mehr als 20 Jahren Spannung bei den Österreich-Folgen aus der „Tatort“-Krimireihe auf. Fad wird dem Ermittler, gespielt von Harald Krassnitzer, jedenfalls nicht – hat er doch schon fast 50 Fälle aufgeklärt. Ausgerechnet, als er sich einmal von seiner blutigen Arbeit bei einem Urlaub in den Bergen erholen will, wird er zu seinem ersten Mordfall in Tirol hinzugezogen.