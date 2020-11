Formel 1 live! Bahrain-Grand-Prix nach Feuerunfall von Grosjean neu gestartet

Nach einem Feuerunfall wurde das Formel-1-Rennen in Bahrain fast eineinhalb Stunden unterbrochen. Schon kurz nach dem Start des drittletzten Grand Prix der Saison am Sonntag krachte Haas-Pilot Romain Grosjean in die Leitplanken. Sein Auto wurde bei dem Einschlag in hoher Geschwindigkeit in zwei Teile gerissen und ging in Flammen auf. Grosjean touchierte zuvor Alpha-Tauri-Pilot Daniil Kwjat und kam dann ungebremst vom Asphalt ab.