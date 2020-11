Hofer mit Rundumkritik gegen Corona-Maßnahmen der Regierung

Wien – FPÖ-Chef Norbert Hofer (FPÖ) hat am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ kein gutes Haar an den Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung gelassen. Freilich stehe die Teilnahme an den Massentests jedem frei, Empfehlungen der FPÖ werde es dafür keine geben, so Hofer: „Es ist die persönliche Entscheidung jedes Bürgers.“ Dennoch bezeichnete Hofer diese als „maximalen Unsinn“, denn dadurch würden Kapazitäten aufgebraucht, die man anderswo, etwa in Pflege-, Alterswohnheimen und Kliniken, dringender bräuchte. Zudem seien die Tests unsicher, so Hofer: „Viele werden falsch positiv sein.“