Eisenbichler hat nächsten Sieg im Visier, drei ÖSV-Adler im Finale dabei

Ruka – Wie am Vortag haben sich beim Skisprung-Weltcup in Ruka wieder drei Österreicher für den zweiten Durchgang qualifiziert. Clemens Leitner, der als bester ÖSV-Mann vorerst 17. war, Markus Schiffner (23.) und Timon-Pascal Kahofer (25.) schafften am Sonntag den Sprung in die Top 30. Halbzeit-Leader ist erneut der deutsche Markus Eisenbichler, der auf seinen dritten Sieg en suite zusteuert, 10,6 Zähler vor dem Norweger Robert Johansson.