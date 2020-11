22-Jährige flüchtete in Höfen aus Angst vor Corona-Anzeige vor Polizei

Höfen – Vor einer Verkehrskontrolle der Polizei in Höfen flüchtete am Freitag eine 22-jährige Pkw-Lenkerin. Der Grund: Angst vor einer „Corona-Anzeige“. Die Frau lenkte ihr Auto mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Weißenbach und beschädigte dabei durch eine Kollision eine Schneestange.