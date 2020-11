Alle Jahre wieder, diesmal ganz anders: Innsbrucker Christkindl zieht heuer digital ein

Dieses Jahr wird das Christkindl in die weihnachtlichen Wohnzimmer winken.

Innsbruck – Traditionell war der Einzug des strahlenden Christkindls die größte Veranstaltung der Stadt Innsbruck für Familien im Advent. Rund 25.000 Zuschauer begleiteten alljährlich den Zug durch die Innenstadt und ließen sich von der besinnlichen Atmosphäre in den Bann ziehen.

Aus den bekannten Gründen wird heuer alles rund um Weihnachten ein wenig anders ablaufen. Auch der Christkindleinzug als Gemeinschaftsprojekt der Innsbrucker Schulen wird nicht in gewohnter Form stattfinden können, wie die Stadt am Montag in einer Aussendung mitteilte, ausfallen tut er aber auch nicht. Er kann heuer digital unter www.christkindleinzug.at und bei Tirol TV mitverfolgt werden.