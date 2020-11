Schwerer Betrug: 50-Jähriger mietete eigene Wohnung und bezog Beihilfen

Im Jahr 2007 kaufte der Mann eine Eigentumswohnung in Innsbruck. Er gab jedoch an, dass sein 71-jähriger Schwager der Besitzer der Wohnung wäre. In der Folge „mietete" er seine eigene Wohnung. Die beiden Männer werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)