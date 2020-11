Ehering in Hall sichergestellt: Polizei sucht Besitzer

Hall in Tirol – Am Montag dem 30. November wurde von Polizisten in Hall in Tirol ein Ehering sichergestellt. Dieser dürfte von einer Straftat stammen. Auf der Innenseite des Rings ist der Name Marlene eingraviert. Der Besitzer des Rings wird ersucht sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Nummer 059133/7110 zu melden. (TT.com)