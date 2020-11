Terror in Nigeria: Großer Schock nach Massaker an Bauern

Abuja – Ein blutiger Angriff auf Bauern im Nordosten Nigerias hat das westafrikanische Land und die internationale Gemeinschaft in Schock versetzt. UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte „den entsetzlichen Angriff aufs Nachdrücklichste“, wie sein Sprecher Stéphane Dujarric am Sonntagabend (Ortszeit) in New York mitteilte. Guterres hoffe, „dass die Verantwortlichen für diese abscheulichen Verbrechen schnell zur Rechenschaft gezogen werden“. Experten mahnten am Montag, militärisches Handeln allein reiche gegen Terrormilizen in der Region nicht aus.