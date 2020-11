Autofahrer (19) kam in Ehrwald von der Straße ab und überschlug sich

Am Auto entstand Totalschaden.

Ehrwald – Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Ehrwald Verletzungen zugezogen, berichtet die Polizei. Der Jugendliche war demnach gegen 14.40 Uhr auf der B187 unterwegs – vermutlich schneller als erlaubt. In einer Linkskurve geriet er über den Straßenrand hinaus, der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb schließlich seitlich liegen.