13.630 Menschen in Österreich leben mit der Diagnose HIV

Wien – Eine überdimensionale rote Schleife, weltweites Symbol der Solidarität mit HIV-Infizierten und Aids-Kranken, prangt diese Woche am Ausweichquartier des Parlaments in der Wiener Hofburg. „Wir setzen damit ein deutlich sichtbares Zeichen für Toleranz und gegen Ausgrenzung“, sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember. In Österreich wird im Schnitt täglich mindestens eine HIV-Neudiagnose gestellt.