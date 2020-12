„Erschütternder“ Vorfall mit Auto in Trier: Mindestens zwei Tote

Trier – Ein Mann hat mit einem Sportgeländewagen in der Innenstadt von Trier mehrere Menschen überfahren und mindestens zwei getötet, darunter ein Kleinkind. Weitere Personen wurden am Dienstag teils schwer verletzt. Auch Stunden nach dem Vorfall machte die Polizei keine Angaben zu einem Motiv. Hinweise auf einen politischen Hintergrund lagen zunächst nicht vor.

Augenzeugen berichteten, dass am Ort des Vorfalls nahe der Porta Nigra Menschen durch die Luft geschleudert worden seien. „Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.“

Im Februar hatte im nordhessischen Volkmarsen ein 29 Jahre alter Deutscher sein Auto absichtlich in die Menge gesteuert. Dutzende Menschen wurden verletzt. 2019 hatte ein 50-Jähriger in Bottrop in der Neujahrsnacht gezielt Menschen angefahren. Er wurde in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. In Münster war 2018 ein Mann mit seinem Campingbus in eine Gruppe gerast, es gab fünf Tote. Der Täter erschoss sich, die Ermittler gehen von einer psychischen Erkrankung aus. (dpa)