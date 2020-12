Ein Film-Adventkalender: 24 Weihnachtsfilme der letzten 20 Jahre zum Streamen

Wie Adventkranz und Kekse gehören auch Weihnachtsfilme unbedingt zum Advent dazu. © pixabay

Innsbruck – Es gibt mittlerweile unzählige Filme, die Weihnachtsgefühle fördern: Zu den Klassikern zählen „Ist das Leben nicht schön?“ von 1946 mit James Stewart, „Weiße Weihnachten“ (1954) mit Bing Crosby, „Kevin – Allein zu Haus“ (1990), „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ (1994) oder „Versprochen ist versprochen“ (1996) mit Arnold Schwarzenegger.

Für viele Fans der Klassiker gehören außerdem „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (1973) und „Der kleine Lord“ (1980) dazu. Wer es dieses Jahr (auch) ein wenig bunter und zeitgemäßer mag, dem sei für jeden Tag bis Weihnachten ein Film aus den vergangenen 20 Jahren zum Streamen nahegelegt.

Wir starten mit sechs Filmen bis zum Nikolaustag Ende der Woche:

🌟📺 1. Dezember: „Holidate“ (2020)

Menschen sind nicht dafür gemacht, an Feiertagen allein zu sein – so die Grundannahme dieser romantischen Netflix-Komödie mit Emma Roberts und Luke Bracey. Der Film durchläuft einmal das Jahr aller wichtigen Holidays von Weihnachten bis Weihnachten. Die Hauptfiguren daten sich als Singles, um keine doofen Fragen nach Einsamkeit gestellt zu bekommen. Und dann – wer hätte es geahnt – kommt doch noch Liebe ins Spiel. Turbulent und witzig.

📽 Video | Trailer

🌟📺 2. Dezember: „Dolly Parton‘s Christmas on the Square“

Passend zu ihrer Weihnachtsalbumveröffentlichung „A Holly Dolly Christmas“ mit dem Lied „Christmas on the Square“ taucht Country-Legende Dolly Parton in diesem neuen Musical-Film (2020) als Engel auf, der über Nächstenliebe aufklären muss, denn eine kaltherzige Immobilienbesitzerin (Christine Baranski) will lieber eine Shopping-Mall errichten, als Mieter in ihrem Zuhause zu schützen.

📽 Video | Trailer

🌟📺 3. Dezember: „The Christmas Chronicles“ Teil 1 (2018)

Im ersten dieser Netflix-Filme retten die Geschwister Kate (Darby Camp) und Teddy Pierce (Judah Lewis) – Kinder einer verwitweten, hart arbeitenden Krankenschwester – actionreich das Weihnachtsfest mit Hilfe von Santa Claus (Kurt Russell).

📽 Video | Trailer

🌟📺 4. Dezember: „The Christmas Chronicles“ Teil 2 (2020)

Im zweiten Teil gerät Kate an den bösen Zauberer Belsnickel, der den Nordpol und das Weihnachtsfest zerstören will. In Teil 2, bei dem „Kevin – Allein zu Haus“-Macher Chris Columbus Regie führte, hat Russells Ehefrau Goldie Hawn als Mrs. Claus eine größere Rolle als im ersten Teil.

📽 Video | Trailer

🌟📺 5. Dezember: „Jingle Jangle Journey“ (2020)

Das muntere Familien-Weihnachtsereignis „Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten" ist als musikalisches Abenteuer und visuelles Spektakel für die ganze Familie konzipiert. Erzählt wird die Geschichte vom legendären Spielzeugmacher Jeronicus Jangle (Forest Whitaker), dessen außergewöhnlichen Kreationen voller Fantasie und Wunder sind. Als sein ehemaliger Schützling (Keegan-Michael Key) seine wertvollste Kreation stiehlt, muss seine einfallsreiche Enkelin (Madalen Mills) mit einer lange vergessenen Erfindung alte Wunden heilen und die Magie wieder herstellen. Mit Musik von John Legend, Philip Lawrence, Usher und Kiana Ledé.

📽 Video | Trailer

🌟📺 6. Dezember: „The Knight before Christmas“ (2019)

Zum Nikolaustag empfehlen wir den Märchenfilm über einen Ritter (Knight), der in der Gegenwart landet und auf eine Lehrerin trifft, die ihm helfen will. In der Liebeskomödie spielt auch wieder eine bei Netflix-Weihnachtsfilmen fast unvermeidliche zauberhafte Vanessa Hudgens mit. (dpa/TT.com)

📽 Video | Trailer