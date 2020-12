Erwarteter Schneefall: Nachtsperre auf der L 16 Pitztalstraße bei Weißwald

Innsbruck – Nach einem Felssturz am 12. November verhängt das Land Tirol auf der L 16 Pitztalstraße bei Weißwald eine Nachtsperre. Laut einer Aussendung des Landes kommt es zu einer Sperre zwischen 17.30 und 7.30 Uhr. Bisher war die Durchfahrt unter Auflagen möglich.

In den aktuellen Wetterprognosen für die nächsten Tage wird immer wieder Schneefall vorausgesagt. Daher müsse über diese Straße jeweils eine Nachtsperre verfügt werden, so das Land am Mittwoch. (TT.com)