Neues Lied von Britney Spears zu ihrem 39. Geburtstag

Berlin – Ein neues Lied von Popsängerin Britney Spears ("...Baby One More Time") zu ihrem 39. Geburtstag am 2. Dezember: "Swimming In The Stars" sei ein bisher nicht veröffentlichter Song aus den Aufnahmen für ihr 2016 erschienenes neuntes Studioalbum "Glory", teilte das US-Musiklabel RCA Records am Dienstag (Ortszeit) mit. Es sei damit das erste neue Musikstück der Sängerin seit vier Jahren.