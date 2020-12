Auto in Pradl gegen stehendes Taxi geschleudert: Lenker verletzt

Innsbruck – Ein defekter Reifen führte am Donnerstag in der Früh zu einem Verkehrsunfall im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Gegen 6.15 Uhr verlor ein 48-Jähriger wegen des Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet auf Höhe einer Tankstelle ins Schleudern und prallte auf ein an einem Taxistand abgestelltes Taxi.