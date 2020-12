Internet und Strom für Home Office muss der Arbeitgeber zahlen

💻 Arbeitsmittel und Zusatzkosten: Neben der Bereitstellung der direkten Arbeitsmittel (Laptop, Diensthandy, etc.) müsse der Arbeitgeber auch die durch die Heimarbeit entstehenden Kosten für Internet und Strom übernehmen.

Dafür eigne sich am besten die Vereinbarung einer Pauschale, die der Arbeitnehmer monatlich erhalte. AK-Expertin Silvia Hruska-Frank hält als Mindest-Untergrenze für die laufenden Zusatzkosten durch Home Office wie Internet, Strom oder Heizung monatlich 25 Euro für angemessen, es komme aber immer auf die jeweilige Situation an. Mittels Einzel-oder Betriebsvereinbarung könnten derartige Pauschalen vereinbart werden. Es gebe mittlerweile Betriebsvereinbarungen mit weit höheren Pauschalbeträgen. Diese müssten derzeit aber versteuert werden. Die AK und der ÖGB plädieren dafür, derartige Zahlungen künftig nicht als Einkommen, sondern als reinen Kostenersatz zu behandeln.

Dass Arbeitnehmer stattdessen die Zusatzkosten für Home Office steuerlich absetzen können, halten die beiden Experten nicht für ideal. Denn eigentlich sei es die Verpflichtung des Arbeitgebers, diese Kosten zu erstatten. Bei der steuerlichen Absetzbarkeit würden diese Kosten der Allgemeinheit bzw. auch jenen Arbeitnehmern mit aufgebürdet, die kein Home Office nutzen können, und das ist laut einer Umfrage in Österreich die Mehrheit der Beschäftigten.

🏠 Kein einseitiges Recht auf Home Office: Ein explizites Recht auf Home Office gibt es in Österreich nicht. Home Office sei Vereinbarungssache, auch wenn in einer Pandemie der Druck auf beide, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, stark sei, die Arbeit nach Hause zu verlagern. Dabei komme es auf die Art der Vereinbarung an, ob zum Beispiel ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer wieder jederzeit zurück ins Büro holen könne, das müsse man sich im Einzelfall anschauen.