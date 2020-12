Telefonbetrüger luchste Angestellter Gutscheincodes im vierstelligen Bereich ab

Innsbruck – Gutscheincodes im Wert eines vierstelligen Eurobetrags konnte ein Betrüger einer Tankstellenangestellten am Mittwochabend in Arzl abluchsen. Der Unbekannte rief laut Polizei gegen 19.48 Uhr insgesamt drei Mal an und gab sich als angeblicher Techniker aus, der in der Tankstelle „Überprüfungen" durchführen müsse.