Wetterchaos in Tirol: Höchste Lawinenwarnstufe in Osttirol, Muren in Nordtirol

Während die Lawinengefahr in Osttirol auf die höchste Stufe anstieg, kam es in Tirol zu Murenabgängen. © ZOOM.TIROL

Lienz, Innsbruck – Nach teilweise heftigen Schneefällen am Samstag hat sich die Wettersituation über Nacht nicht beruhigt: Neben dem stark getroffenen Osttirol kam es spätabends und nachts wie erwartet auch in Nordtirol zu Problemen, Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen.

📰 In eigener Sache Aufgrund der extremen Wettersituation ist eine Zustellung der Tiroler Tageszeitung am Sonntag im Bezirk Lienz leider nicht möglich. Bereits am Samstag war dies nur sehr eingeschränkt möglich. Wir bitten um Verständnis und empfehlen ansonsten das TT-ePaper, das allen Abonnenten zur Verfügung steht. Sollte sich die Lage entspannen, wird die TT am Montag (inklusive der Sonntagsausgabe) wie gewohnt wieder zugestellt.

In Obertilliach wurde am Samstagabend mehr als ein Meter Neuschnee gemeldet, auch in Sillian wurden am frühen Abend 94 Zentimeter Schneehöhe gemessen. Im gesamten Bezirk und anderen Regionen herrscht rote und damit höchste Wetterwarnung. Bis Sonntagabend soll noch viel Neuschnee hinzukommen.

Die Wetterwarnkarte der ZAMG für Sonntag. © ZAMG

Große Lawinengefahr in Osttirol

Die Schneemassen drangen bis in die Innenräume der getroffenen Häuser in Prägraten ein. © ZOOM.TIROL

Am Samstag gegen 18.30 Uhr kam es in Prägraten, im Bereich Hinterbichl, zu einem Lawinenabgang, bei dem vier Häuser getroffen wurden. Hier wurden bereits am Nachmittag von der Gemeindeeinsatzleitung 29 Personen aufgefordert, ihre Wohnhäuser zu verlassen.

Schließlich ging gegen 18.30 Uhr eine Lawine in bewohntes Gebiet ab. Es kam zum Glück aber nur zu Sachschäden. Die Schneemassen drangen aber zum Teil in Gebäude ein. Das genaue Ausmaß der Beschädigungen ist derzeit unbekannt.

Lawinengang in Prägraten 1 von 6 © ZOOM.TIROL © ZOOM.TIROL >

Die anhaltend starken Schneefälle sowie Sturm auf den Bergen haben in Osttirol die Lawinengefahr auch am Sonntag weiter ansteigen lassen. Der Lawinenwarndienst Tirol gab Stufe "5", also die höchste Gefahrenstufe, aus. Aus hoch gelegenen Einzugsgebieten seien im Tagesverlauf spontane Lawinen zu erwarten, vereinzelt auch extrem große, hieß es.

Am Sonntagvormittag ging eine Lawine in Hopfgarten im Defereggental ab. Dabei wurden einige Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Angaben gab es keine Personenschäden. Derzeit laufen die Aufräumungsarbeiten.

Bei dem Lawinenabgang in Hopfgarten i. D. wurden auch einige Häuser getroffen. © Brunner Images | Philipp Brunner

Exponierte Teile von Verkehrswegen und Siedlungen können gefährdet sein. Für Montag wurde im Bezirk Lienz leichte Entspannung prognostiziert, die Lawinengefahr nehme ab. In Nordtirol wurde die Gefahrenlage als weniger extrem eingestuft. Doch auch hier galt oberhalb der Waldgrenze teilweise Stufe "4", also große Lawinengefahr.

Lawinenwarndienst-Chef: "Könnte wesentlich schlimmer sein" Der Leiter der Tiroler Lawinenwarndienstes, Rudi Mair, macht sich ob der Situation in Osttirol mit Warnstufe "5" einerseits zwar "große Sorgen", die Lage könnte aber andererseits noch "wesentlich schlimmer sein". Der Grund: Die relativ warmen Temperaturen auch noch in höheren Lagen rund um 1500 Meter "spielen uns ein bisschen in die Karten", wie Mair im APA-Gespräch erklärte. Von einer Entspannung könne man aber noch nicht sprechen. Die Temperaturen sowie der in Osttirol derzeit auch vorherrschende Regen würden zu Nassschnee- und Gleitschneelawinen führen, die wiederum nicht diese extreme Zerstörungskraft hätten. "Salopp formuliert, in der Fachsprache sagt man: 'Die verhungern eher'", so Mair. "Wäre es 15 Grad kälter, müsste man mit Staublawinen rechnen, die ein hohes Zerstörungspotenzial haben", betonte der Lawinenwarndienst-Leiter. Nichtsdestotrotz könnten Schneebretter exponierte Straßen und Siedlungen gefährden bzw. auf diese abgehen. Die vernünftigste Lösung für die Menschen in den gefährdeten Gebieten sei "zu Hause bleiben und abwarten". Vor Ort würden zudem ohnehin die jeweiligen Lawinenkommissionen entscheiden. Den heutigen Tag gelte es noch durchzuhalten, dann sei "der Höhepunkt der Krise überschritten".

Im Raum Lienz kam neben der angespitzten Lage wegen der Schneefälle vom Vortag die Gefahr von Überschwemmungen hinzu. Bei Görtschach nahe Lienz drohte etwa ein Haus überschwemmt zu werden. Die Feuerwehren mussten gesperrt werden. Auf die Drautalstraße zwischen Lienz und der Südtiroler Grenze gingen Muren ab, sie wurde vorsorglich gesperrt.

Sperren in Nordtiol

Nicht besser war am Vormittag auch die Lage in manchen Orten Nordtirols: Gegen 22.35 Uhr stürzte in Gries am Brenner ein Baum aufgrund der Schneelast auf ein Auto. Der Lenker blieb zum Glück unverletzt, am Fahrzeug aber entstand hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte der Einsatzleiter der Feuerwehr fest, dass noch weitere Bäume aufgrund der Schneelast auf die B 182 stürzen könnten – nach Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck wurde die Straße gesperrt. Das bedeutet, dass die Straße zwischen Gries am Brenner und Brenner in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar ist.

Die Orte Gries und Obernberg sind derzeit auf öffentlichen Straßen nicht erreichbar. Ebenfalls gesperrt ist die Brennerautobahn zwischen Brenner und Sterzing, auch die Brennerbahn muss über Schienenersatzverkehr geführt werden. Die Straße zwischen Mühlbachl und Schönberg ist außerdem in beide Fahrtrichtungen gesperrt, da die Gefahr von Erdrutschen besteht.

Von Sperren und großen Schneemengen betroffen war auch das Tiroler Oberland. In Umhausen kam es in der Nacht zu einer Totalsperre der Straße in Richtung Längenfeld, auch in Oetz schneite es heftig. Ebenfalls gesperrt war in der Früh die Mieminger Straße zwischen Barwies und Obermieming. Auch die Straße zwischen Gries im Sellrain und Praxmar war in der Früh in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es bestand Gefahr durch Lawinen.

Im Tiroler Unterland beschäftigten die heftigen Regenfälle die Feuerwehren: Diese führten in der Nacht zum Sonntag unter anderem zu einem Einsatz wegen einer Straßenüberflutung in Terfens. In Rettenschöss musste ein umgestürzter Baum, der die Walchseebundesstraße blockierte, verräumt werden.

Alle aktuellen Straßensperren Alle aktuellen Straßensperren und Behinderungen in Tirol sind auf der Homepage des ÖAMTC zu finden.

Erdrutsch in Kolsassberg, Straßensperren im Ötztal

Auch in Kolsassberg kam es zu einem Erdrutsch, gegen 2.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Wie sich herausstellte wurde die Innerbergstraße in Kolsassberg auf einer Breite von 15 Metern vermurt und musste für den gesamten Verkehr gesperrt werden. In den Morgenstunden wird die Situation neu beurteilt und wenn es möglich ist mit den Räumungsarbeiten begonnen. Verletzt wurde niemand.

In Kolsassberg kam es zu einem Murengabgang. © ZOOM.TIROL

Auf der Seefelder Straße in Scharnitz kam es trotz der Schneewarnungen am Samstag zu einem Unfall mit Sommerreifen. Der Lenker des Pkw stürzte in eine Straßenböschung. Zum Glück wurde er nicht verletzt, das beschädigte Auto wurde von den Einsatzkräften geborgen.

Auf der Seefelder Straße in Scharnitz verunfallte ein PKW mit Sommerreifen. © Zeitungsfoto.at

Auch auf der Inntalautobahn bei Telfs ereignete sich in der Nacht ein ähnlicher Unfall: Ein Autofahrer geriet mit Sommerreifen auf der verschneiten Fahrbahn in Fahrtrichtung Zirl ins Schleudern. Auch hier wurde zum Glück niemand verletzt. Nur einige Kilometer weiter blockierte dann ein Lkw in der Nacht für rund eine Stunde die Auf- und Abfahrt der Autobahn bei Pettnau, weil er sich wegen des extremen Schneefalls festgefahren hatte. Der Lkw musste geborgen werden.

Auf der Inntalautobahn bei Pettnau blockierte ein LKW für etwa eine Stunde lang die komplette Auf- und Abfahrt. © Zeitungsfoto.at

Stromausfälle in Ost- und Nordtirol: 3500 Haushalte betroffen

In Tirol waren am späten Sonntagvormittag rund 3500 Haushalte wegen umgestürzter Bäume auf Stromleitungen im Zuge der starken Schneefälle und Unwetter ohne Strom. Dies sagte Christian Ammer von der Tinetz-Stromnetz Tirol der APA. 22 Gemeinden mit insgesamt 95 unversorgten Trafostationen waren vorerst betroffen – und das nicht nur in Osttirol, sondern auch in Nordtirol vom Brenner über das Wipptal bis ins Ötztal.

Im Ötztal konnte laut Ammer noch am Vormittag eine 110 KV-Leitung wieder repariert werden. Zuvor waren es tirolweit zwischenzeitlich 7000 Haushalte, die ohne Strom waren. Man habe es mit "massiven Baumbrüchen" zu tun. Die Einsatzkräfte seien rund um die Uhr im Einsatz, könnten aber immer wieder aufgrund gesperrter Straßen nicht zu den betroffenen Störstellen gelangen. Zudem würden sich viele wegen des Baumbruches in einem Gefahrenbereich befinden. Bei der Wiederherstellung der Stromversorgung werde es sich sicher noch um Stunden handeln.

Bis zu drei Meter Schnee auf den Bergen möglich

In Osttirol gibt es laut den Meteorologen in Tallagen bis Sonntagabend teils mehr als einen Meter Schnee, noch ergiebiger fallen die Mengen im Gebirge aus – bis zu drei Meter Neuschnee könnten hier zusammenkommen. Auch der Föhnsturm kann zusätzlich Probleme bringen. Er erreicht auf den Bergen deutlich über 100 km/h und kann auch in den Tälern der Alpennordseite durchgreifen, mit etwa 70 bis 100 km/h.

Felbertauernstraße gesperrt

Die Felbertauernstraße zwischen Matrei und Mittersill ist seit 16 Uhr am Samstagnachmittag gesperrt. Die Dauer der Sperre ist nicht absehbar. Zudem kam es zur Sperre einiger Landesstraßen im Bezirk Lienz.

Reisner: "Nicht notwendige Wege vermeiden"

Die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner appellierte am Samstag an die Osttiroler Bevölkerung, nicht notwendige Wege zu vermeiden und zuhause zu bleiben:

„Da die intensiven Schneefälle nach wie vor anhalten, ersuche ich die Bevölkerung, unnötige Wege zu vermeiden und zuhause zu bleiben. Unsere Blaulichtorganisationen und der Straßendienst leisten großartige Arbeit und haben die Lage unter Kontrolle. Wir bemühen uns um größtmögliche Sicherheit und sind bestens vorbereitet.“

Schneemassen verhindern Massentest in Osttiroler Gemeinden

Zahlreiche Osttiroler Gemeinden haben wegen der Wettersituation die Corona-Testungen, die für das Wochenende angesetzt waren, verschoben. So etwa Obertilliach, St. Johann im Walde, Anras, Gaimberg oder Thurn. Ersatztag ist in der Regel Dienstag, der 8. Dezember.

In Anbetracht der derzeitigen Schnee- und Unwetterlage vor allem in Osttirol und entlang des Alpenhauptkamms hat sich das Land Tirol am Sonntag mit einem dringlichen Appell an die betroffenen Gemeinden gewandt, die flächendeckenden Antigen-Testungen im Rahmen der Aktion „Tirol testet“ gegebenenfalls zu verschieben. Eine Verschiebung soll vor allem dann durchgeführt werden, wenn die jeweiligen Gemeinden vom Unwetter bzw. der zugespitzten Lawinensituation besonders betroffen sind.

Schneebilder von Samstag aus Osttirol 1 von 22 Impressionen aus Lienz. © Oblasser Impressionen aus Lienz. © Oblasser >

Schneeräumung in Matrei in Osttirol am Samstagvormittag. © EXPA/JOHANN GRODER

Ein eingeschneites Auto in Ainet. © EXPA/JOHANN GRODER

Ein Leserfoto aus dem tief verschneiten Anras. © Siegfried Höllinger

Aufruf zur Vorsicht der Stadt Lienz

Aufgrund der Neuschneemengen rief die Stadtgemeinde Lienz zu besonderer Vorsicht beim Aufenthalt im Freien auf. Der schwere Nass-Schnee könne neben Hangrutschungen und Dachlawinen auch zu Baumbruchgefahr führen.

Gesperrt werden aus Sicherheitsgründen der Wasserrain und die Zufahrt zur Moosalm auf dem Schlossberg. Mit weiteren Straßensperren, aber auch mit Problemen mit der Stromversorgung muss gerechnet werden. Der Städtische Friedhof wird für Besucher geschlossen.

Hubschrauber in und um Osttirol in Bereitschaft

Die Tiroler Landeswarnzentrale hat wegen der prognostizierten großen Schneemengen und Sturm auf den Bergen vor allem für Osttirol schon vor Tagen entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen. Mehrere Hubschrauber für Erkundungs- und Einsatzflüge wurden vorbereitet.

Aufgrund der Wetterprognosen und enormen Neuschneemengen in Osttirol wurde der Landeshubschrauber bereits vorsorglich in Matrei stationiert. © ZOOM.TIROL

„Der Landeshubschrauber wurde über das Wochenende nach Osttirol verlegt, ein zweiter Polizeihubschrauber aus Wien wurde in Innsbruck stationiert. Zudem steht ein Alouette-III-Hubschrauber des Bundesheeres in Schwaz bereit", erklärte der Leiter der Landeswarnzentrale, Marcel Innerkofler. Auch habe man noch zwei weitere Bundesheer-Helikopter nach Klagenfurt verlegen lassen.

Bahnverkehr in Osttirol und auf der Tauernstrecke eingestellt

Aufgrund der Niederschläge wurde auch der Zugverkehr zwischen Lienz und San Candido/Innichen sowie zwischen Spittal bis Schwarzach-St.Veit eingestellt. Die Sperren begannen am Freitagnachmittag und dauern bis einschließlich Montag, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Von nicht dringend notwendigen Reisen in und durch das Unwettergebiet wird abgeraten.

ÖBB-Verkehrsmeldung 🚉 Osttirol-Strecke zwischen Lienz und San Candido/Innichen: Die Streckensperre gilt bis voraussichtlich Montag 24 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet solange die Straßenverhältnisse es erlauben. Auf allen anderen Strecken in Kärnten ist der Bahnverkehr derzeit uneingeschränkt möglich. 🚉 Brenner-Bahnstrecke: Wegen eines Murenabganges sind zwischen Brennero/Brenner und Bolzano/Bozen sind bis voraussichtlich Sonntag, 18 Uhr, keine Fahrten möglich. Für die DB-ÖBB EC-Züge ist derzeit aufgrund der Straßenverhältnisse kein Schienenersatzverkehr möglich. Für die Nahverkehrszüge wurde ein Schienenersatzverkehr zw. Steinach in Tirol und St. Jodok eingerichtet. Gries am Brenner und Brenner/Brennero sind aufgrund der Straßenverhältnisse mit dem Bus nicht erreichbar. 🚉 Bahnstrecke in Seefeld: Wegen Unwetterschäden sind zwischen Seefeld und Reith derzeit keine Fahrten möglich. Für Die S-Bahnen wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck Hbf und Scharnitz eingerichtet. Für die REX Züge Richtung München Hbf gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck Hbf und Seefeld. 🚉 Tauernstrecke zwischen Spittal/Drau und Schwarzach-St.Veit: Die Tauernbahnstrecke wurde am Freitag zwischen Spittal an der Drau und Schwarzach-St. Veit gesperrt. Für Reisende von und nach Kärnten wird zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau ein Schienenersatzverkehr über die Autobahn mit Bussen eingerichtet. Ebenfalls gesperrt wird die Auto-Tauernschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein. Wichtiger Hinweis: Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die für ihre barrierefreie Reise Unterstützung benötigen, werden ersucht, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB-Kundenservice 05-1717-5 in Verbindung zu setzen. Die ÖBB bitten alle Reisenden um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und empfehlen, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status zu informieren: www.oebb.at, Tel. 05-1717 Die ÖBB sind bereits mit schwerem Gerät (Schienenschneepflüge) und MitarbeiterInnen im Großeinsatz, um die Störungen zu beheben und die Strecken wieder frei zu bekommen. Die Dauer der Unterbrechungen ist jedoch abhängig von der weiteren Entwicklung und aktuell schwer vorauszusagen.

Notarztverband mit erhöhter Bereitschaft in Osttirol

Der Notarztverband in Osttirol hat seit Freitagabend zusätzliche Stützpunkte aktiviert: Im Falle von Straßensperren stehen entsprechend ausgerüstete Notärzte im Defereggental, Villgratental, Pustertal und Tiroler Gailtal in Bereitschaft und sind in dauerndem Kontakt mit den Gemeindeeinsatzleitungen und Einsatzorganisationen.

In den vom Verband versorgten Tälern sind die Praxen in St. Jakob i. D., Außervillgraten und Obertilliach permanent besetzt. Im Pustertal befindet sich ein Notarzt des Verbandes in Bereitschaft. Bei Beruhigung der Wetterlage kehrt der Verband wieder zur Regelversorgung zurück. (TT.com)

So erreichen Sie am Wochenende im Defereggen- und Pustertal ärztliche Hilfe: Defereggental: St. Jakob i. D. Unterrotte 105; Tel. 0664-1559963 Villgratental: Außervillgraten, Unterwalden 30; Tel. 0664-5560116 Pustertal: kassenärztliche Bereitschaft: Sillian 84; Tel. 04842-20050, Notarzt Tel. 0664-1559920 Tiroler Gailtal: Obertilliach Dorf 120, Tel. 04847 5133