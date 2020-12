Warnstufe Rot: Heftige Schneefälle in Osttirol, Felbertauern gesperrt

Obertilliach in Osttirol versinkt im Schnee. © ZOOM.TIROL

Lienz, Innsbruck – In Osttirol haben heftige Schneefälle zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen geführt. Mehr als 50 Zentimeter Neuschnee ist in vielen Tälern Osttirols bereits in der Nacht auf Samstag gefallen und im Laufe des Tages kam und kommt bis Sonntagabend noch einiges hinzu.

In Obertilliach wurden zu Mittag rund 85 Zentimeter Schnee gemessen, in Sillian kamen bis zum frühen Nachmittag 71 Zentimeter Neuschnee hinzu, in Mittewald 70, in St. Jakob 64, in Kals 49 und in Lienz 28. Im gesamten Bezirk und anderen Regionen herrscht rote und damit höchste Wetterwarnung.

Die Wetterwarnkarte der ZAMG für Sonntag. © ZAMG

Stromausfälle in einigen Gemeinden

Durch umstürzende Bäume ist es etwa in Matrei, Nikolsdorf, Tristach, Schlaiten oder Kals am Samstag zeitweise zu Stromausfällen gekommen. In der Spitze waren Samstagfrüh kurzfristig rund 3500 Haushalte ohne Strom.

„Aufgrund von starken Niederschlägen besonders im Bereich Osttirol kommt es durch Schneelast zu Baumstürzen auf unsere Leitungsanlagen. Die Entstörtrupps sind im gesamten Bereich in Bereitschaft bzw. im Einsatz", teilte die Tinetz mit.

Bis zu zwei Meter Schnee auf den Bergen

In Osttirol gibt es laut den Meteorologen in Tallagen bis Sonntagabend teils mehr als einen Meter Schnee, noch ergiebiger fallen die Mengen im Gebirge aus – bis zu drei Meter Neuschnee könnten hier zusammenkommen. Auch der Föhnsturm kann zusätzlich Probleme bringen. Er erreicht auf den Bergen deutlich über 100 km/h und kann auch in den Tälern der Alpennordseite durchgreifen, mit etwa 70 bis 100 km/h.

Felbertauernstraße gesperrt

Die Felbertauernstraße zwischen Matrei und Mittersill ist seit 16 Uhr gesperrt. Die Dauer der Sperre ist nicht absehbar. Zudem kam es zur Sperre einiger Landesstraßen im Bezirk Lienz.

Reisner: "Nicht notwendige Wege vermeiden"

Bezirkshauptfrau Olga Reisner appellierte am Nachmittag nach einer Lagebesprechung an die Osttiroler Bevölkerung, unnotwendige Wege zu vermeiden und zuhause zu bleiben:

„Da die intensiven Schneefälle nach wie vor anhalten, ersuche ich die Bevölkerung, unnötige Wege zu vermeiden und zuhause zu bleiben. Unsere Blaulichtorganisationen und der Straßendienst leisten großartige Arbeit und haben die Lage unter Kontrolle. Wir bemühen uns um größtmögliche Sicherheit und sind bestens vorbereitet.“

Schneemassen verhindern Massentest in Osttiroler Gemeinden

Zahlreiche Osttiroler Gemeinden haben wegen der Wettersituation die Corona-Testungen, die für das Wochenende angesetzt waren, wegen des starken Schneefalls verschoben. So etwa Obertilliach, St. Johann im Walde, Anras, Gaimberg oder Thurn. Ersatztag ist in der Regel Dienstag, der 8. Dezember.

Schneebilder aus Osttirol. 1 von 22 Impressionen aus Lienz. © Oblasser Impressionen aus Lienz. © Oblasser >

Schneeräumung in Matrei in Osttirol am Samstagvormittag. © EXPA/JOHANN GRODER

Ein eingeschneites Auto in Ainet. © EXPA/JOHANN GRODER

Ein Leserfoto aus dem tief verschneiten Anras. © Siegfried Höllinger

Aufruf zur Vorsicht der Stadt Lienz

Aufgrund der Neuschneemengen ruft die Stadtgemeinde Lienz zu besonderer Vorsicht beim Aufenthalt im Freien auf. Der schwere Nass-Schnee könne neben Hangrutschungen und Dachlawinen auch zu Baumbruchgefahr führen.

Gesperrt werden aus Sicherheitsgründen der Wasserrain und die Zufahrt zur Moosalm auf dem Schlossberg. Mit weiteren Straßensperren, aber auch mit Problemen mit der Stromversorgung muss gerechnet werden. Der Städtische Friedhof wird für Besucher geschlossen.

Hubschrauber in und um Osttirol in Bereitschaft

Die Tiroler Landeswarnzentrale hat wegen der prognostizierten großen Schneemengen und Sturm auf den Bergen vor allem für Osttirol schon vor Tagen entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen. Mehrere Hubschrauber für Erkundungs- und Einsatzflüge wurden bereits vorbereitet.

Aufgrund der Wetterprognosen und enormen Neuschneemengen in Osttirol wurde der Landeshubschrauber bereits vorsorglich in Matrei stationiert. © ZOOM.TIROL

„Der Landeshubschrauber wurde über das Wochenende nach Osttirol verlegt, ein zweiter Polizeihubschrauber aus Wien wurde in Innsbruck stationiert. Zudem steht ein Alouette-III-Hubschrauber des Bundesheeres in Schwaz bereit", erklärte der Leiter der Landeswarnzentrale, Marcel Innerkofler. Auch habe man noch zwei weitere Bundesheer-Helikopter nach Klagenfurt verlegen lassen.

Bahnverkehr in Osttirol und auf der Tauernstrecke eingestellt

Aufgrund der Niederschläge wurde auch der Zugverkehr zwischen Lienz und San Candido/Innichen sowie zwischen Spittal bis Schwarzach-St.Veit eingestellt. Die Sperren begannen am Freitagnachmittag und dauern bis einschließlich Montag, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Von nicht dringend notwendigen Reisen in und durch das Unwettergebiet wird abgeraten.

ÖBB-Verkehrsmeldung 🚉 Osttirol-Strecke zwischen Lienz und San Candido/Innichen: Die Streckensperre gilt bis voraussichtlich Montag 24 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet solange die Straßenverhältnisse es erlauben. Auf allen anderen Strecken in Kärnten ist der Bahnverkehr derzeit uneingeschränkt möglich. 🚉 Tauernstrecke zwischen Spittal/Drau und Schwarzach-St.Veit: Die Tauernbahnstrecke wurde am Freitag zwischen Spittal an der Drau und Schwarzach-St. Veit gesperrt. Für Reisende von und nach Kärnten wird zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau ein Schienenersatzverkehr über die Autobahn mit Bussen eingerichtet. Ebenfalls gesperrt wird die Auto-Tauernschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein. Wichtiger Hinweis: Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die für ihre barrierefreie Reise Unterstützung benötigen, werden ersucht, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB-Kundenservice 05-1717-5 in Verbindung zu setzen. Die ÖBB bitten alle Reisenden um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und empfehlen, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status zu informieren: www.oebb.at, Tel. 05-1717

Notarztverband mit erhöhter Bereitschaft in Osttirol

Der Notarztverband in Osttirol hat seit Freitagabend zusätzliche Stützpunkte aktiviert: Im Falle von Straßensperren stehen entsprechend ausgerüstete Notärzte im Defereggental, Villgratental, Pustertal und Tiroler Gailtal in Bereitschaft und sind in dauerndem Kontakt mit den Gemeindeeinsatzleitungen und Einsatzorganisationen.

In den vom Verband versorgten Tälern sind die Praxen in St. Jakob i. D., Außervillgraten und Obertilliach permanent besetzt. Im Pustertal befindet sich ein Notarzt des Verbandes in Bereitschaft. Bei Beruhigung der Wetterlage kehrt der Verband wieder zur Regelversorgung zurück.

So erreichen Sie am Wochenende im Defereggen- und Pustertal ärztliche Hilfe: Defereggental: St. Jakob i. D. Unterrotte 105; Tel. 0664-1559963 Villgratental: Außervillgraten, Unterwalden 30; Tel. 0664-5560116 Pustertal: kassenärztliche Bereitschaft: Sillian 84; Tel. 04842-20050, Notarzt Tel. 0664-1559920 Tiroler Gailtal: Obertilliach Dorf 120, Tel. 04847 5133

Große Lawinengefahr in den südlichen Landesteilen

Von einem markanten Anstieg der Lawinengefahr in den südlichen Landesteilen am Wochenende sprach Rudi Mair, der Leiter des Lawinenwarndienstes: „Wir rechnen mit zahlreichen Gleitschneelawinen auf steilen Grashängen."

„Zusätzlich sind sehr große Schneebrettlawinen, vor allem aus steilen Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze, zu erwarten". Gerechnet wurde mit Baumbrüchen und Baumstürzen – der Aufenthalt im Wald sei daher unbedingt zu vermeiden. (TT.com)