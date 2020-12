Warnstufe Rot: Schneewarnung für Osttirol, Bahnverkehr wird eingestellt

Ein Mann beim Schneeschaufeln in Lienz. Für Osttirol sind starke Schneefälle vorhergesagt. © APA/EXPA/Groder

Lienz, Innsbruck – Der Winter kommt am Freitag teilweise mit voller Wucht: Die Tiroler Landeswarnzentrale hat wegen der prognostizierten großen Schneemengen und Sturm auf den Bergen vor allem für Osttirol entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen.

Die größten Niederschlagsmengen werden laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und der Unwetterzentrale dabei in Osttirol sowie im Bereich des Tiroler Alpenhauptkamms fallen.

Hubschrauber in und um Osttirol in Bereitschaft

So wurden unter anderem mehrere Hubschrauber für Erkundungs- und Einsatzflüge vorbereitet, teilte das Land mit. Straßensperren wurden nicht ausgeschlossen, ab Samstag wird große Lawinengefahr herrschen.

"Der Landeshubschrauber soll über das Wochenende nach Osttirol verlegt werden, ein zweiter Polizeihubschrauber aus Wien wird in Innsbruck stationiert. Zudem steht ein Alouette-III-Hubschrauber des Bundesheeres in Schwaz bereit", erklärte der Leiter der Landeswarnzentrale, Marcel Innerkofler. Zudem habe man noch zwei weitere Bundesheer-Helikopter nach Klagenfurt verlegen lassen.

Bis zu zwei Meter Schnee auf den Bergen

In Osttirol gibt es laut den Meteorologen in Tallagen teils mehr als einen Meter Schnee, noch ergiebiger fallen die Mengen im Gebirge aus – bis zu zwei Meter Neuschnee könnte hier von Freitag bis Sonntagabend zusammenkommen.

Die großen Schnee- und Regenmengen können am Freitag und am Wochenende Probleme durch umstürzende Bäume und kleinräumige Überschwemmungen bringen, besonders in Osttirol sowie in Nordtirol im Bereich des Alpenhauptkamms (Ötztal, Stubaital, Brenner, Wipptal, hinteres Zillertal).

Die Wetterwarnung der ZAMG für das Wochenende. © ZAMG

Straßensperren und Stromausfälle sind möglich. Auch der Föhnsturm kann am Wochenende Probleme bringen. Er erreicht den Berechnungen zufolge auf den Bergen deutlich über 100 km/h und kann auch in den Tälern der Alpennordseite durchgreifen, mit etwa 70 bis 100 km/h.

Bahnverkehr in Osttirol und auf der Tauernstrecke wird eingestellt

Aufgrund der prognostizierten Niederschläge wird der Zugverkehr zwischen Lienz und San Candido/Innichen sowie zwischen Spittal bis Schwarzach-St.Veit eingestellt. Die Sperren beginnen ab Freitag 17 Uhr und dauern bis einschließlich Montag, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Von nicht dringend notwendigen Reisen in und durch das Unwettergebiet wird abgeraten.

ÖBB-Verkehrsmeldung 🚉 Osttirol-Strecke zwischen Lienz und San Candido/Innichen: Die Streckensperre gilt bis voraussichtlich Montag 24.00 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet solange die Straßenverhältnisse es erlauben. Letzter Zug ab Lienz 17.20 Uhr, letzter Zug ab Sillian 18.04 Uhr. Auf allen anderen Strecken in Kärnten ist der Bahnverkehr derzeit uneingeschränkt möglich. 🚉 Tauernstrecke zwischen Spittal/Drau und Schwarzach-St.Veit: Die Tauernbahnstrecke wird am Freitag zwischen Spittal an der Drau und Schwarzach-St. Veit gesperrt. Die Sperre tritt um 17 Uhr in Kraft und dauert voraussichtlich bis Montag um 24 Uhr. Für Reisende von und nach Kärnten wird zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau ein Schienenersatzverkehr über die Autobahn mit Bussen eingerichtet. Der Nahverkehr zwischen Mallnitz und Spittal/Drau wird ab 18.00 eingestellt. Letzter Zug ab Mallnitz um 18 Uhr, letzter Zug ab Spittal um 16.44 Uhr. Ebenfalls gesperrt wird die Auto-Tauernschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein. Letzter Zug ab Mallnitz 16.50 Uhr; ab Böckstein 17.20 Uhr. Wichtiger Hinweis: Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die für ihre barrierefreie Reise Unterstützung benötigen, werden ersucht, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB-Kundenservice 05-1717-5 in Verbindung zu setzen. Die ÖBB bitten alle Reisenden um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und empfehlen, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status zu informieren: www.oebb.at, Tel. 05-1717

Notarztverband mit erhöhter Bereitschaft in Osttirol

Aufgrund der Wetterlage wird der Notarztverband in Osttirol ab Freitagabend zusätzliche Stützpunkte aktivieren: Im Falle von Straßensperren stehen entsprechend ausgerüstete Notärzte im Defereggental, Villgratental, Pustertal und Tiroler Gailtal in Bereitschaft und sind in dauerndem Kontakt mit den Gemeindeeinsatzleitungen und Einsatzorganisationen.

In den vom Verband versorgten Tälern sind die Praxen in St. Jakob i. D., Außervillgraten und Obertilliach permanent besetzt. Im Pustertal befindet sich ein Notarzt des Verbandes in Bereitschaft. Bei Beruhigung der Wetterlage kehrt der Verband wieder zur Regelversorgung zurück.

So erreichen Sie am Wochenende im Defereggen- und Pustertal ärztliche Hilfe: Defereggental: St. Jakob i. D. Unterrotte 105; Tel. 0664-1559963 Villgratental: Außervillgraten, Unterwalden 30; Tel. 0664-5560116 Pustertal: kassenärztliche Bereitschaft: Sillian 84; Tel. 04842-20050, Notarzt Tel. 0664-1559920 Tiroler Gailtal: Obertilliach Dorf 120, Tel. 04847 5133

Warnung vor Aufenthalt im Wald und Gelände

"Schnee, auch in größeren Mengen, ist in Tirol nichts Ungewöhnliches. Wir können damit umgehen. Die Straßenmeistereien sowohl im Bezirk Lienz als auch in Nordtirol sind für die zu erwartenden Schneefälle gerüstet", betonte der zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Straßensperren seien aber nicht ausgeschlossen, so Geisler, der appellierte, auf sportliche Aktivitäten im Wald und im Gelände zu verzichten.

Auch im Bezirk Lienz selbst wurden Vorkehrungen getroffen. So wurden Dialyse-Patienten vorsorglich aus entlegenen Bereichen ins Krankenhaus verlegt und Polizeikräfte in Seitentäler gebracht, um im Falle von Straßensperren behördliche Kräfte bereits vor Ort zu haben.

Große Lawinengefahr in den südlichen Landesteilen

Von einem markanten Anstieg der Lawinengefahr in den südlichen Landesteilen am Wochenende sprach unterdessen Rudi Mair, der Leiter des Lawinenwarndienstes: "Wir rechnen mit zahlreichen Gleitschneelawinen auf steilen Grashängen."

"Zusätzlich sind sehr große Schneebrettlawinen, vor allem aus steilen Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze, zu erwarten". Gerechnet wurde mit Baumbrüchen und Baumstürzen – der Aufenthalt im Wald sei daher unbedingt zu vermeiden.

Am Freitag Föhnsturm

Am Freitag kommt an der gesamten Alpennordseite stürmischer Südföhn auf, der in einigen Tälern teils schwere Sturmböen von 80 bis 100 km/h bringt. Bei zeitweiligem Sonnenschein steigen die Temperaturen dabei auf bis zu elf Grad an.

Am Nachmittag geht der Föhn westlich von Innsbruck zu Ende, gleichzeitig setzt in Osttirol und Oberkärnten Schneefall ein. In der Nacht auf Samstag fällt dieser zunehmend intensiv aus.

Gewittriger Starkschneefall

Am Samstag und Sonntag schneit es in Osttirol und Oberkärnten intensiv und teils auch gewittrig durchsetzt. Die Schneefallgrenze liegt in Osttirol weiterhin in den Tälern, der Schnee wird in tiefen Lagen aber immer feuchter.

„Am Sonntag mischt sich unterhalb von etwa 1000 Metern zeitweise auch Regen dazu“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Meteorologe der Unwetterzentrale.

Etwas Schnee im Westen

Am Alpenhauptkamm schneit es ebenfalls ergiebig und etwas Neuschnee ist mit Ankunft einer Kaltfront auch im Tiroler Oberland sowie im Außerfern zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt an der Alpennordseite zwischen den Tallagen und etwa 1500 Metern.

Ergiebige Mengen

In Summe sind von Freitagabend bis Sonntagabend in Osttirol und Oberkärnten 250 bis 350 Liter pro Quadratmeter zu erwarten. Auf den Bergen kommen dabei mehr als 2 Meter Neuschnee zusammen, was im Zusammenspiel mit kräftigem Wind zu einer großen Lawinengefahr führt. (TT.com)