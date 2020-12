Juwelier Leitner präsentiert seine hauseigene Kollektion Leitner 1859

Solitäranhänger in unterschiedlichen Fassungen an Collier.

Juwelier Leitner wurde 1859 gegründet und befindet sich seit 1909 in der Maria-Theresien-Straße Innsbruck. Seit 70 Jahren ist Juwelier Leitner Teil des Salzburger Familienunternehmens Dallinger, welches heute in 4. Generation geführt wird. Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen von großen Veränderungen: die Neugestaltung der Räumlichkeiten von Juwelier Leitner wie auch der Generationenwechsel der Unternehmensführung.

Im Zuge dieses veränderungsreichen Jahres 2020 entwickelte das Team gemeinsam mit der Inhaberfamilie eine eigene Brillantschmuckkollektion. Ausgangspunkt ist die Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden, wobei wir aus den meistgefragten Attributen sechs unterschiedliche Ringmodelle entwickelt haben. Ergänzend dazu bieten wir Ohrschmuck wie auch Colliers an.

Besonderes Augenmerk wird auf die Qualität der Diamanten gelegt, welche in einem Zertifikat beschrieben werden. Am bekanntesten sind die sog. GIA Zertifikate, welche vom Gemmologischen Institut Amerika ausgestellt werden. Hierbei handelt es sich um eine international anerkannte Graduierung (Bewertung) der Diamantenqualität. Gerne erklären wir diese im Haus und zeigen Ihnen die Unterschiede von Reinheit, Größe, Farbe und Schliff (die so genannten „4 C“: Clearity, Carat, Colour, Cut) der Diamanten.