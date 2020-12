Feuerwehreinsatz nach Kaminbrand in Einfamilienhaus in Uderns

Uderns – Zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Uderns wurde am Freitag gegen 18.30 Uhr die Feuerwehr gerufen. Der 45-jährige Hausbesitzer hatte den Kamin selbst angefeuert. Der Mann, seine Frau und drei Kinder konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen – verletzt wurde niemand.