Kuriose Corona-Maßnahme: Ehepaar zahlt 600 Euro Strafe für Taxifahrt

Pro Taxi ist in Griechenland nur ein Kunde erlaubt.

In Griechenland gilt seit Anfang November ein harter Lockdown, der jüngst um eine Woche bis zum 14. Dezember verlängert wurde. Geschäfte sind bis auf Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen geschlossen. Die Bürger dürfen nur aus bestimmten Gründen auf die Straße, etwa um zum Arzt, einkaufen oder arbeiten zu gehen. Zuvor müssen sie den Zivilschutz per SMS benachrichtigen. Generell dürfen nach 21 Uhr nur noch Menschen unterwegs sein, die in Spät- oder Nachtschicht arbeiten, sowie Hundebesitzer. (dpa)