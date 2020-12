„Es klafft ein großes Loch": „Katastrophenjahr" belastet Helene Fischer

Was die „auftrittslose Zeit ohne Publikum" für einen Künstler bedeutet, beschreibt sie so: „Für mich als Künstlerin ist das ja nicht nur ein Job. Man legt sein ganzes Herzblut in einen Auftritt. Das ist meine Leidenschaft. Wenn das wegfällt, klafft ein großes Loch in meinem künstlerischen Leben." Das sei schon „sehr bedrückend, trostlos" und fühle sich nicht natürlich an, so Fischer. Nichtsdestotrotz blickt sie nach vorn. „Wir bereiten uns auf den Tag vor, an dem es für uns alle wieder losgehen darf."