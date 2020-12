31-Jährige bei mutmaßlichem Raub-Versuch in Wörgl im Gesicht verletzt

Wörgl – Ein Raubüberfall soll sich laut Angaben einer 31-jährigen Frau aus Rumänien am Samstag kurz vor Mitternacht in Wörgl ereignet haben: Die Frau gab an, dass gegen 23.25 Uhr den Müll vor ihrem Wohnhaus in Wörgl entleeren wollte. Plötzlich sei sie von einem Unbekannten in die rechte Gesichtshälfte geschlagen worden. Der Täter habe dabei versucht, ihr eine goldene Halskette zu entreißen.