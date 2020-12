Angeblicher Raub in Wörgl war erfunden: Frau von Ehemann verprügelt

Wörgl – Ein angeblicher Raubüberfall, den eine 31-jährige Frau aus Rumänien am Wochenende erlebt haben will, hat so nie stattgefunden. Wie die Polizei nach ihren Ermittlungen herausfand, war es kein Räuber, der der Frau eine schwere Verletzung im Gesicht zugefügt hat. Vielmehr war die 31-Jährige von ihrem 34-jährigen Ehemann verprügelt worden und hatte ihn mit ihrer Falschaussage vor einer Anzeige schützen wollen.