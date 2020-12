Reifen-Chaos stoppt Russell, Perez feiert im Racing Point Premierensieg

Sakhir – Mercedes hat mit einer einmaligen Pannenserie beim GP von Sakhir in Bahrain einen möglichen Doppelsieg weggeworfen. Beim führenden Hamilton-Ersatz George Russell und dem Rennzweiten Valtteri Bottas wurden kurz vor Schluss die Reifen vertauscht, danach handelte sich Russell auch noch einen Reifenschaden ein. Das ermöglichte dem Mexikaner Sergio Perez (Racing Point) im 190. Rennen den ersten Grand-Prix-Sieg vor Esteban Ocon. Bottas wurde Achter, Russell am Ende nur Neunter.

Dabei schien der 22-jährige Russell lange auf dem Weg zum Sensationssieg, nachdem er am Start gleich Pole-Mann Bottas die Führung abgenommen und die meiste Zeit des über 87 Runden führenden Rennens in Führung gelegen war. Doch dann verpatzte Mercedes kurz vor Schluss während einer Safety Car Phase einen lediglich als Sicherheitsstopp gedachten Reifenwechsel völlig, vertauschte die Pneus bei Russell und Bottas. Russell startet zwar eine Aufholjagd bis auf Platz zwei, ein "Plattfuß" beendete dann aber endgültig seine Siegeshoffnungen.

Eine Woche nach dem Feuerinferno beim Unfall von Romain Grosjean in Bahrain ergab sich ebendort beim Rennen auf dem diesmal kurzen "Outer Circuit" erneut ein verrückter und dramatischer Grand Prix - diesmal aber mit am Ende drei Außenseitern auf dem Podest. Während der 30-jährige Perez im 190. Rennen - noch nie brauchte ein Fahrer in der Königsklasse so lange - den ersten GP-Sieg feierte, gelang Renault-Pilot Esteban Ocon erstmals der Sprung auf das Podest. Dritter wurde Perez' Teamkollege Lance Stroll, was dank gleich zwei Autos auf den Podiumsplätzen speziell Andreas Weißenbacher vom österreichischen Hauptsponsor BWT freute.