Mopedlenker lieferte sich in Scheffau waghalsige Verfolgungsjagd mit Polizei

Scheffau – Ein Mopedlenker lieferte sich am Sonntagnachmittag in Scheffau eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er war einer Streife aufgefallen, weil an seinem Moped kein Kennzeichen montiert war. Der Mann ignorierte alle Anhalteversuche der Beamten. Stattdessen versuchte der 26-Jährige zu entwischen. Wegen der rücksichtslosen Fahrweise seien mehrere Fahrzeuglenker zum Abbremsen genötigt worden, mehrere Fußgänger habe er laut Polizei gefährdet.