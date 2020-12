Osttirol droht die nächste Schneefront, große Schäden auf Brennerstraße

Das Kalsertal im weißen Kleid: Am Montag hat sich die Situation in Osttirol beruhigt – wenn auch nur leicht. © EXPA/JOHANN GRODER

Lienz/Innsbruck – Nachdem am Sonntag für Osttirol aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle die Lawinenwarnstufe „5", also die höchste Gefahrenstufe, ausgerufen worden war, haben die Experten des Lawinenwarndiensts Tirol die Gefahr am Montag mit der Stufe „4", also große Gefahr, angegeben. Am Dienstag soll das Risiko weiterhin leicht abnehmen, hieß es im Lawinenreport. Doch ein nächstes Tief aus Italien kündigt sich bereits an.

Seit Freitagnachmittag ist Osttirol im Ausnahmezustand: Nach Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale wurde hier innerhalb von nicht einmal zwei Tagen bereits mehr Niederschlag gemessen als sonst in einem ganzen Winter üblich. Straßen- und Bahnsperren, Murenabgänge und Stromausfälle waren die Folge.

📽️ Video | So ist die Schneesituation in Osttirol:

Erkundungsflüge mit Hubschraubern, LH Platter vor Ort

Das Land informierte am Montagvormittag über die aktuelle Lage in Osttirol: Die leichte Wetterbesserung ermöglicht derzeit den Einsatz von bereits vier Hubschraubern, die im ganzen Bezirk Erkundungsflüge für Lawinenkommissionen, Gemeinde-Einsatzleitzungen, die Landesgeologie und die Tinetz durchführen. In 21 Gemeinden gibt es nach wie vor Probleme mit der Stromversorgung.

Unterbrochene Stromverbindungen in ganz Tirol Aktuell gibt es in 21 Gemeinden Probleme mit der Stromversorgung (Stand Montag, 14 Uhr). Die erste Zahl in der Klammer gibt Auskunft über die ausgefallenen Trafostationen, die zweite Zahl über die insgesamt vorhandenen: Nauders (9/34)

Umhausen (10/41)

Längenfeld (5/47)

Sölden (3/92)

St. Sigmund im Sellrain (4/13)

Stams (2/22)

Prägraten am Großvenediger (8/13)

Matrei i. O. (12/75)

Kals am Großglockner (10/33)

Innervillgraten (10/14)

Außervillgraten (16/24)

Sillian (1/31)

Heinfels (3/10)

Strassen (4/10)

Kartitsch (11/16)

Obertilliach (11/13)

Untertilliach (8/11)

Anras (3/22)

Amlach (2/5)

Tristach (4/17)

Nikolsdorf (1/11)

Landeshauptmann Günther Platter ist indes gemeinsam mit Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol, nach Osttirol gefahren, um sich mit der Bezirkseinsatzleitung abzustimmen und einen Lokalaugenschein vorzunehmen. In einer kurzen Videobotschaft spricht Platter in erster Linie den Einsatzkräften, der Tinetz sowie der Bezirkshauptfrau Olga Reisner seinen Dank aus. Eine Entwarnung gebe es leider noch nicht. Das bestätigt auch Mair, Osttirol verzeichne derzeit Rekordsummen an Neuschnee und die Lawinengefahr werde vorerst hoch bleiben. Positiv sei aber, dass der Schnee relativ nass ist und somit weniger zur Gefahr wird.

📽️ Video | LH Platter und Rudi Mair in Osttirol:

Am Montagnachmittag wird es zudem noch eine Sitzung der Tiroler Landesregierung geben, berichtet das Land. Platter wird diese von der Bezirkshauptmannschaft in Lienz aus per Videoschaltung leiten.

Große Schäden nach Hangrutschungen auf Brennerstraße

Zahlreiche Straßenabschnitte in Tirol sind nach wie vor gesperrt. Schlechte Nachrichten gab es am Montagnachmittag besonders für die Brennerstraße (B182): Nach einem Lokalaugenschein steht fest, dass der Abschnitt zwischen Gasthof Stefansbrücke und der Abzweigung Schönberg für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bis voraussichtlich Weihnachten gesperrt bleiben muss. Leichte Entspannung dagegen gibt es in Südtirol: Die Brennerautobahn bei Sterzing wurde Montagfrüh wieder für den Verkehr freigegeben, sie dient als Umleitung.

Zwischen Gasthof Stefansbrücke und Abzweigung Schönberg kam es zu einigen Hangrutschungen sowohl bergseitig (l.) als auch talseitig. © Land Tirol/Außerlechner

„An zahlreichen Stellen der Brennerstraße sind Hangrutschungen sowohl berg- als auch talseitig abgegangen. Diese haben zu teilweise massiven Schäden am Straßenbankett geführt. Während der Abschnitt zwischen Schönberg und Matreiwald kurzfristig teilsaniert werden konnte, stehen zwischen der Stefansbrücke und der Abzweigung ins Stubaital größere Sanierungsschritte an“, erklärte Landesgeologe Roman Außerlechner nach dem Lokalaugenschein mit einer Hangsicherungs-Spezialfirma.

Die Strecke zwischen Schönberg und Matreiwald wird am Montag ab 17 Uhr für den Verkehr freigegeben. Allerdings muss hier immer wieder mit ampelgeregelten, einspurigen Bereichen gerechnet werden, heißt es. Die restliche Strecke bis zum Brenner ist frei befahrbar.

Eingeschneiter Zug im Bahnhof Lienz. © EXPA/JFK

Die Brennerbahnlinie konnte ebenso noch nicht freigegeben werden, bis zum Dienstag sollte sie laut ÖBB in Südtirol gesperrt bleiben. In Tirol bleibt deshalb der internationale Fernverkehr weiterhin im Schienenersatzverkehr. Der Nahverkehr zwischen Innsbruck und Bozen war Montagvormittag ebenso noch nicht in Betrieb, es werde aber daran gearbeitet, dass die Strecke im Laufe der Mittagsstunden wieder freigegeben wird, sagte ein ÖBB-Sprecher zur APA. Der Schienenersatzverkehr reichte weiterhin nur bis St. Jodok. Es wurde allerdings dazu geraten, nicht notwendige Reisen zu verschieben bzw. sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage zu informieren.

Auf den Straßen blieb die Lage vor allem in Osttirol und im Ötztal weiter angespannt. So war die B108 zwischen Huben und Matrei in Osttirol sowie die Felbertauernstraße zwischen Matrei und Mittersill nicht befahrbar. Im Ötztal war die B186 zwischen Zwieselstein und Hochgurgl bzw. zwischen Neudorf und Sölden zu. Zudem war auch die Landesstraße L13 zwischen Gries im Sellrain und Kühtai gesperrt, auch die L16 in Imst zwischen Wenns und Sankt Leonhard war betroffen.

Straßensperren und Stromausfälle in Tirol

Lage spitzt sich erneut zu, Entspannung ab Donnerstag

Wie geht es nach dem angespannten Wochenende wettertechnisch weiter? „Es hat jetzt aufgehört zu schneien, alle sind am Schaufeln", berichtet Werner Troger von den Meteo Experts am Montagvormittag aus Osttirol. Die Gefahr ist aber noch nicht gebannt: An steilen Grashängen sind jederzeit Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten, vereinzelt auch sehr große, warnen die Lawinen-Experten. Neu- und Triebschnee der letzten Tage können an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze schon von einzelnen Wintersportlern leicht ausgelöst werden. Anzahl und Größe der Gefahrenstellen nehmen mit der Höhe zu.

Eine Person beim Schneeräumen in Kals am Großglockner. © EXPA/JOHANN GRODER

Im Laufe des Montags können zwar vereinzelt schon wieder ein paar Flocken fallen, es bleibt jedoch bei sehr geringen Mengen. Am Dienstagvormittag hingegen setzt wieder verbreitet Schneefall ein, der sich Richtung Nachmittag und Abend hin intensiviert. „In der Nacht spitzt sich die Situation dann wieder zu", prognostiziert der Meteorologe. Vor allem im Süden Osttirols dürfte wieder etwa ein halber Meter Neuschnee dazu kommen. Von Entspannung kann dann ab Donnerstag die Rede sein, Osttirol steht dann zwar immer noch unter dem Einfluss eines Tiefs, wird davon aber nur noch gestreift.

📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Lawinen drohen auch in Nordtirol, Wetter aber abgeschwächt

Auch in Teilen Nordtirols fiel der Schneefall am Wochenende kräftig aus, insbesondere am Brenner, im Stubai-, im Ötz- und im Pitztal. Es herrscht weiterhin verbreitet Lawinenwarnstufe „3", also erhebliche Gefahr. Auch hier sind an steilen Grashängen Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten. Zudem seien die umfangreichen Triebschneeansammlungen der vergangenen Tage oberhalb der Waldgrenze leicht auslösbar. Anzahl und Größe der Gefahrenstellen nehmen ebenfalls mit der Höhe zu.

Wie bereits in den letzten Tagen ist das Wettergeschehen im Vergleich zu Osttirol hier aber insgesamt abgeschwächt, erklärt Troger: Am Dienstag sorgt der Föhn für ein wenig Auflockerung, dichte Wolken machen es ihm aber schwer. Am Mittwoch ist wieder ein wenig Schnee – oder in tiefen Lagen Regen – im Spiel.

Donnerstag und Freitag bringen einen Mix aus Sonne und Wolken, die Aussichten sind ein wenig freundlicher. Das Wochenende dürfte dagegen durchwachsen ausfallen, meint der Meteorologe: „Eine durchgreifende Besserung ist erst nächste Woche in Sicht." (TT.com/kla)

📽️ Video | Lawinen, Muren, Stromausfälle: Extremes Schnee-Wochenende in Tirol