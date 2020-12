Mörder von Geschichtslehrer Paty in Tschetschenien beigesetzt

Paris, Moskau – Der mutmaßliche Islamist, der in Frankreich den Geschichtslehrer Samuel Paty wegen des Zeigens von Mohammed-Karikaturen getötet hat, ist in Tschetschenien feierlich beigesetzt worden. Nach Angaben russischer Medien wurde der 18-jährige Russe tschetschenischer Herkunft am Sonntag im Dorf Schalaschi in der Nordkaukasus-Republik im Beisein von 200 Menschen zu Grabe getragen.