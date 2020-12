AQUA DOME. Die perfekte Geschenkidee 2020.

Deshalb legen Sie ein Stück AQUA DOME unter den Baum! Für Familie und Freunde, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Oder für sich selbst. Mehr Platz, mehr Ruhe, mehr Wohlbefinden – das alles beinhaltet schon ein einziger Urlaubstag im AQUA DOME. Ob Übernachtung, RELAX Tagesurlaub, Thermen-Tageskarte oder ein Wertgutschein: Unsere Gutscheine sind die perfekte Geschenkidee in diesem fordernden Jahr!

Gerade weil wir alle weiterhin auf Abstand gehen müssen und selbst Weihnachtsfeiern ausfallen, freuen wir uns besonders über jede Form von Nähe und Zuneigung. Etwa in Form von Geschenken, die uns allen ein kleines Stück Normalität geben – und das geben, was wir jetzt am nötigsten brauchen: Eine erholsame Auszeit von täglichen Sorgen. Und zugleich eine Stärkung der Abwehrkräfte.