Tourengeher stürzte bei Abfahrt in Höfen und verletzte sich schwer

Höfen – Eine Skitour in Höfen endete am Montag für einen 23-Jährigen im Krankenhaus. Der Deutsche fuhr gegen Mittag allein von der der Bergstation der Hahnenkamm-Bahn talwärts. Die Piste war nicht präpariert und auch nicht geöffnet. Etwa 200 Meter unterhalb der Mittelstation stürzte der Mann nahe einer Bretterwand. Dort ragte eine Halterung für eine Absicherung, die in einem Betonfundament verankert war.